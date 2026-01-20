ЗАРЕЖДАНЕ...
Протестният символ "прасето" стигна до Кюстендил
Инициативата има за цел да ангажира гражданите на местно ниво и да изгради мрежа от хора, готови да защитят честността на изборния процес. "От площад на площад скулптурата ще напомня за причините, които изкараха хиляди хора на протест, както и за необходимостта от гарантиране на честен и прозрачен вот“, споделиха организаторите.
"Идеята е, че тук до нас има екрани с QR кодове, които при сканиране водят към линк, където всеки може да се регистрира за различна роля по време на изборите“, каза Георги Стамов от "Продължаваме промяната“.
По думите му целта е във всяка изборна секция да има човек, който да следи за честността на вота.
"С това турне на прасето целим да достигнем до 20 000 души, за да можем спокойно в изборния ден да кажем, че има млади, активни и ангажирани хора, които ще пазят вота на всички българи“, допълни още Стамов.
