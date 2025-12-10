ЗАРЕЖДАНЕ...
Протестни вълни заливат България и чужбина
Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция и още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред БНБ.
Върху сградата на парламента са изписани с лазер надписите: "Оставка", "Мафията вън" и други, а хората скандират: "Оставка", "Българи, Юнаци!", "Мафия".
"Фокус" припомня, че хиляди се събраха в "Триъгълника на властта" с искане за оставката на правителството и "премахването на Борисов и Пеевски от властта".
Към този час митингът протича мирно, но от СДВР съобщиха, че в първите часове на протеста броят на задържаните е станал над 25.
"Фокус" припомням, че парламентът обсъди шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков", а гласуването ще бъде утре в 13:30 часа. От ПП-ДБ призоваха Слави Трифонов да оттегли подкрепата си от кабинета.
Протести има в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Разград, Русе, Стара Загора, Смолян, Сандански, Благоевград и други. Демонстрации има и зад граница - във Виена и Брюксел.
Центърът на Виена се оглавява от виковете на българите там, които скандират "Оставка".
