Продължава недоволството срещу бюджета. Синдикатът на административните служители "Подкрепа“ ще проведе протест пред Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“ в София и пред териториалните дирекции на Агенцията в страната с основно искане за увеличение на работните заплати.На протест излизат и медиците. Недоволството ще се проведе пред Народното събрание, съобщава NOVA. Според медицинската федерация "Подкрепа" въпреки обществения консенсус за нуждата от предприемане на действия за преодоляване на кадровата криза в здравната система, в планираните за догодина мерки липсва механизъм, който да гарантира дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.Междувременно Бюджет 2026 се очаква да влезе за разглеждане на второ четене в ресорната парламентарна комисия. Внесени са 96 предложения за промени. Част от тях предвиждат преразпределения на бюджетни средства към конкретни сектори и региони, както и допълнителна подкрепа за социални и културни институции.Предлагат се и законодателни промени, засягащи управлението на местните данъци и такси, а част от предложенията предвиждат и запазване на настоящия размер на данък дивидент на 5%.