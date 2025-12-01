Сподели close
Протестиращи разбиха един от офисите на ГЕРБ, става въпрос за ГЕРБ "Оборище". Тълпата чупи стъклата на помещението. Към него летят всякакви подръчни материали - камъни, колчета и дори столове. 

Демонстрацията продължава и пред централата на "ДПС - Ново Начало", където Камъни, бомбички, колчета и бутилки летят към полицията. 

Протестиращите са се разделили на три групи - в "Триъгълника на властта", където протестът е мирен и пред централата на ДПС и пред ГЕРБ "Оборище", където ситуацията ескалира.