Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в "Триъгълника на властта", предаде репротер на "Фокус".

Организатори са ПП - ДБ. Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но протестиращите се събраха пред НС още по-рано и гледаха заедно на голям екран заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси.

Полицейското присъствие в района е засилено. Протестиращите се опитаха да избутат автобус пълен с полицейски служители от улицата и да го съборят.