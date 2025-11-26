Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в "Триъгълника на властта", предаде репротер наОрганизатори са ПП - ДБ. Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но протестиращите се събраха пред НС още по-рано и гледаха заедно на голям екран заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси.Полицейското присъствие в района е засилено. Протестиращите се опитаха да избутат автобус пълен с полицейски служители от улицата и да го съборят.