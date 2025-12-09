В Кърджали се провежда протест под наслов "Не на омразата", организиран от "ДПС-Ново Начало" като контрапротест на антиправителствените шествия, които се провеждат в страната. Митингът започна малко след 18.00 ч. на площад "Освобождение".На събитието говорят кметовете на всички седем общини, както и областният председател на "ДПС – Ново начало".В 24 града са обявени протести. Към момента митингът протича мирно. Също така има организирана сцена, на която звучат песни, а хората развяват знамето на България, както и плакати на ДПС. Част от тях бяха извозени с автобуси от самите общини.