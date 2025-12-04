Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста.
"Фокус" припомня, че днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям Ботев
преди 48 мин.
И тук два автобуса проституиращи…..протестиращи исках да кажа.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.