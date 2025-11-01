Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Просветният министър със стратегия за интеграция на уязвимите групи деца
Автор: Илиана Пенова 18:44Коментари (0)71
©
Ако обхванем децата от уязвими групи още от детската градина е много по-голям шансът да се интегрират и да завършат успешно образованието си. Това каза  подчерта министър Красимир Вълчев по време на работна среща с учителите и представители на местната власт в Котел.

Той подчерта, че кметовете са сред най-важните в този процес, а Градец е положителен пример как местната власт и училището работят ръка за ръка.

"Механизмът работи, когато държавните институции действат в синхрон – затова и сме поставили това като приоритет на най-високо правителствено ниво“, подчерта министърът.

Работата по Механизма по обхват и задържане на децата в училище е трудна и понякога неблагодарна, но когато сме упорити резултатите не закъсняват. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Основно училище "Капитан Петър Пармаков“ в село Градец, община Котел. Селото е сред населените места с най-голям брой деца от уязвими групи.

Той напомни, че в бюджета са осигурени необходимите средства за образователни медиатори, което също е важна мярка за подобряване на резултатите в работата по механизма.

"Дал съм инструкции на всички регионални управления на образованието, особено за училища като вашето – да оценяват резултати, а не документи. Защото Вие често полагате десетократно повече усилия да задържите едно дете в клас, отколкото на други места, където учат деца с отличен успех“, каза министърът по време на срещата с педагогическите специалисти от общината.

По думите му този принцип на оценка е заложен в промените в закона. Същевременно обаче той призова педагозите да бъдат изключително стриктни в попълване на дневника и отсъствията в него.

"Не следвайте сляпо учебните програми – ако едно дете не знае български език или например таблицата за умножение е безсмислено да се правят опити да му се преподават по-сложни знания. Учителят трябва да спре, да се върне и да работи докато не види че базовите дефицити са преодолени,“, каза още министърът.

В ОУ "Капитан Петър Пармаков“ в Градец се обучават 408 ученици и 152 деца в задължително предучилищно образование. В училището е осигурено техническо оборудване и обзавеждане на STEM пространства. Започната е процедура за изграждане на нов физкултурен салон по Програмата на МОН за строителство и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Училището получава подкрепа по проектите на МОН "Силен старт“ и "Успех за теб“. Има сформирани и 6 групи по Националната програма ,,Заедно в изкуствата и спорта‘‘.

По време на срещата кметът на Котел Коста Каранашев отличи дългогодишните учители Иванка Атанасова и Николайка Генчева за всеотдайната им работа.

Още по темата: общо новини по темата: 1193
01.11.2025 »
01.11.2025 »
01.11.2025 »
31.10.2025 »
30.10.2025 »
30.10.2025 »
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
14:47 / 31.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
10:59 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
13:26 / 31.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Природни стихии
Вторият мандат на Доналд Тръмп
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: