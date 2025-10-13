ЗАРЕЖДАНЕ...
|Просветният министър с идея: Да се забрани на деца под 15 г. да ползват социалните мрежи
По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.
"НВО трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост. Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения", допълни Вълчев.
Образователният министър е на мнение, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано.
В рамките на посещението си в Силистра министър Вълчев се срещна с експертите от регионалното управление на образованието и разговаря с учители от областта.
