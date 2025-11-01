ЗАРЕЖДАНЕ...
|Просветният министър: Ще има увеличение на учителските заплати
Той добави, че началната заплата на един младши учител без опит, след удръжки, е 1800 лв. "Останалите заплати са по-високи, зависят от длъжността, от годината. Всеки един ръст, който е над средния, е добро постижение", смята министърът.
За празника на будителите
"Днес всеки един от нас може да бъде будител. Ако подкрепяме учителите, ако възпитаваме децата си на уважение, ако сме професионалисти и сме мъдри, когато вземаме решение", заяви пред bTV Вълчев.
В най-голяма степен обаче будители са тези, които всеки ден, по най-много часове, години наред възпитават нашите деца - учителите, възпитателите, културните дейци. Надявам се и ние като родители да ги подкрепяме, защото разчитаме да възпитат децата ни в ценностите на духовността.
Забраната за телефони в клас
От днес влиза в сила забраната за мобилни телефони в клас. Над 800 училища имат цялостна забрана.
"Впрочем ние имаме забрана за ползване на телефони в час, сега се въвеждат ограничение изобщо в училище.", заяви Вълчев.
По-големият проблем обаче е ползването на телефони извън училище, добави той.
