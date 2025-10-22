ЗАРЕЖДАНЕ...
|Просветният министър: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
"Говорим все по-често за социалните мрежи, като една от най-увреждащите зависимости, за младите хора, защото те прекарват най-много време пред екраните. В социалните мрежи децата виждат най-много съдържание, виждаме цената на изгубеното време. Екраните имат пристрастяващ ефект и увреждат мозъка. Има изследвания, че вредното въздействие при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм", заяви Вълчев.
"Миналата година си поставихме за задача да обучим всички педагогически специалисти, които работят с ученици от 3 до 12 клас да говорят по темата за наркотиците. Образователната система не може да противодейства на разпространението им, но може да създаде нагласи в децата да не ги употребяват", каза той.
Той отбеляза, че учениците имат проблеми както с наркотиците, така и с хазарта.
В момента има много програми. Сред тях е “Просто кажи “НЕ" - известни личности се срещат със стотици ученици във всеки един град и говорят против наркотиците. Но образователната система не може да се справи чрез кампании. Тя се справя чрез многочасовите усилия на учителите", обясни Вълчев.
