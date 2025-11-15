Днес не се очаква промяна в синоптичната обстановка. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина, а преди обяд и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо. Почти тихо време. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла; в София – около 16°. В Благоевград също ще достигат до 16°.Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 46 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.