|Промяна в основната лихва! Българите ликуват
През август ОЛП слезе до 1.82%, от началото на октомври стана 1.81 на сто при 1.82% през септември. През юли основният лихвен процент слезе до 1.97 на сто, а през юни ОЛП беше 2.07 процента.
През месец май основният лихвен процент беше 2.24%, през април – 2.39%, а през март – 2.59 процента. През февруари стойността му беше 2.82 на сто, а през първия месец на тази година – 2.95 на сто.
Припомняме, че в продължение на години – от 2016 до есента на 2022 – основният лихвен процент бе замразен на нулево ниво. Повишенията започнаха през септември 2022 г. като част от по-широка тенденция в отговор на инфлационния натиск, предаде pariteni.bg.
Основният лихвен процент у нас се използва предимно при изчисляването на законната лихва за забава. Съгласно действащата формула, тя се определя два пъти в годината – на 1 януари и 1 юли – като към ОЛП се добавят 10 процентни пункта.
Следователно, от 1 юли до края на 2025 г. законната лихва за забава е 11,91% – понижение спрямо предходните периоди, но все още двуцифрена и значителна.
Косвено, промените в ОЛП могат да повлияят на лихвените проценти по кредити и депозити, предлагани от търговските банки, въпреки че тези лихви се формират и от други пазарни фактори.
