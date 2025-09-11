Промяна в движението по АМ "Струма"

© От 13 септември – събота, до 19 септември, между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от АМ "Струма" между 10-и и 37-и км, в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на автомагистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти, съобщиха от АПИ.



При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до п. в. "Долна Диканя" /37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.