|Промяна в движението на магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма"
От 7 ч. до 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.
От 9 октомври се извършва превантивен ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ "Тракия" в област Стара Загора, при който е спряно движението по пътен възел "Стара Загора“ при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ "Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. "Чирпан Изток“ при 184-и км по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.
На 21 и 22 октомври, между 10 ч. и 16 ч., за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунела "Големо Бучино“ на АМ "Струма".
Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон и село Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/час. Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, призоваха от АПИ и допълниха, че водачите на превозни средства трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички пътуващи.
От днес започва и превантивен ремонт на 7-километров участък от АМ "Хемус". Той ще се извършва в платното за София между 23-ия и 30-ия км.
Трафикът в тази отсечка ще бъде напълно ограничен, за да бъдат изпълнение ремонтните дейности. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна.
