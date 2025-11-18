ЗАРЕЖДАНЕ...
Промяна на движението заради авариен ремонт на виадукта "Коренишки дол"
За изпълнението на необходимите дейности е ограничено преминаването по първокласния път в лентата в посока Ботевград, като превозните средства преминават двупосочно в лентата за София. Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци.
Ремонтните работи по долното строене на виадукта предвиждат възстановяване на арматурата, торкретиране на колони на съоръжението и др. При благоприятни метеорологични условия се предвижда ремонтните дейности да продължат 20 дни.
