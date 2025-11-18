Движението в участък с дължина около 1 км на път I-1 София – Ботевград, в прохода "Витиня“, /от 207 км до 208 км/ се осъществява двупосочно в едната лента. Временната организация е заради авариен ремонт на долното строене на виадукта "Коренишки дол“ при 36-и км на АМ "Хемус“.За изпълнението на необходимите дейности е ограничено преминаването по първокласния път в лентата в посока Ботевград, като превозните средства преминават двупосочно в лентата за София. Трафикът се регулира с временна маркировка и пътни знаци.Ремонтните работи по долното строене на виадукта предвиждат възстановяване на арматурата, торкретиране на колони на съоръжението и др. При благоприятни метеорологични условия се предвижда ремонтните дейности да продължат 20 дни.