Променят организацията на движение по АМ "Струма" в областите София, Перник и Кюстендил
От 15 ноември до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от АМ "Струма“ в областите София и Перник.
От 15 до 21 ноември от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. "Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.
От 17 ноември /понеделник/ до 21 ноември между 8 ч. и 16 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на АМ "Струма“ на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.
От 17 до 21 ноември, между 7:30 ч. до 17 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на АМ "Струма“ в област Кюстендил. Превозните средства ще са пренасочени в активната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
