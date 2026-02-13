ЗАРЕЖДАНЕ...
Променят движението в два участъка на АМ "Струма" през новата седмица
От 9 ч. до 17 ч. на 16 февруари (понеделник), при 44-и км ще се изгражда рекламно съоръжение. За изпълнение на дейностите в аварийната лента в посока София ще се разполага нужната техника. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.
От 16 до 20 февруари ще се обрушват скатове в участъка между 52-и и 54-и км на АМ "Струма“. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч. поетапно в платното за Благоевград и в платното за София. Поради това временно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
