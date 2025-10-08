ЗАРЕЖДАНЕ...
|Променят Плана за възстановяване и устойчивост
Изменението е предложено от Европейската комисия (ЕК) като част от общоевропейските усилия за рационализиране на всички планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки. Целта е да се улесни изпълнението и отчетността, така че средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) да бъдат усвоени изцяло и с измерим ефект до края на 2026 г.
Същевременно изменението предоставя възможност на държавите членки да направят реалистична оценка на напредъка и да идентифицират мерките, които са в риск от неизпълнение до 31 август 2026 г., като ги заменят с нови, реалистично изпълними в рамките на срока на Плана. Така се осигурява по-гъвкав и резултатно ориентиран подход, който предотвратява загуба на ресурси и насочва усилията към мерки с реален принос към зелената, цифровата и социалната трансформация.
Изменението бележи прехода на МВУ от фаза на планиране към фаза на завършване и отчетност. ЕК насърчава държавите членки да рационализират своите планове, да намалят административната тежест и да съсредоточат изпълнението върху постижими резултати в оставащия срок.
В тази връзка се очаква държавите членки, съвместно с ЕК, да финализират измененията на своите планове през четвъртото тримесечие на годината и те да бъдат одобрени от Съвета на ЕС до края на 2025 г.
Промените целят подобряване на структурата и съдържанието на плановете чрез прецизиране на наименованията на реформите и инвестициите, на етапите и целите, на качествените индикатори, на целевите стойности, както и на описанията на отделните етапи. В резултат на извършената ревизия са променени 36 реформи и 45 инвестиции. Предложени за отпадане са 33 етапа и цели. Направени са предложения за промени в обхвата на две инвестиции, при които са идентифицирани рискове от неизпълнение. Освободените средства за финансиране са използвани за допълнителни дейности по четири инвестиции и за включването на една нова инвестиция, които могат да бъдат завършени в рамките на срока на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
След одобрение от страна на правителството изготвеният проект на промени в ПВУ следва да бъде представен от заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа на ЕК с мандат за провеждане на преговори със службите на ЕК до окончателната оценка на предложението в съответствие с чл. 19 от Регламента за МВУ.
