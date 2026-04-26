В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват, съобщава НИМХ. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°, предава ФОКУС.

Във вторник времето ще е предимно слънчево с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.

В сряда вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи и на много места от запад на изток ще превали дъжд.

През следващите дни до края на периода облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1200 метра – от сняг.

В събота в Западна България валежите ще отслабнат, на места и временно ще спрат. Вятърът ще е от североизток, в източните райони умерен и временно силен. Ще продължи да нахлува студен въздух и ще се установи хладно за началото на май време с максимални температури предимно между 12° и 17°, а минималните в събота ще бъдат между 0° и 5°.