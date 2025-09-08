ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Промени в пенсионните фондове
През периода от април до юни в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна. Реално осъществените прехвърляния са 89 890, което представлява спад от 8,53% спрямо първото тримесечие на годината, когато сменилите фонда си са били 98 271 души.
Най-голям интерес се наблюдава към универсалните пенсионни фондове (УПФ), където смяната на участието е направена от 83 899 души. Значително по-малък е броят на осигурените, прехвърлили средства в професионалните фондове (ППФ) – 5 666 души, а най-нисък интерес се отчита при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – едва 325 промени.
Общата сума на прехвърлените средства през второто тримесечие възлиза на 495 553 543 лв. Основният дял – 463 190 982 лв. – е преместен между универсалните фондове, 30 805 092 лв. между професионалните, а в доброволните са прехвърлени 1 557 469 лв.
За първото полугодие на 2025 г. общият брой на осигурените лица, възползвали се от правото си на промяна, достига 188 161 души, а сумата на прехвърлените средства надхвърля 1 милиард лева – 1 009 557 533 лв.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: