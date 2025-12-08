ЗАРЕЖДАНЕ...
Промени при плащане с "Борика" заради еврото
Изменението на лиценза произтича от въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България, считано от 1 януари 2026 г., и свързаните с това промени в работата на платежната система БОРИКА. От посочената дата платежната система БОРИКА ще започне да обработва платежни операции, свързани с карти, в евро, като ще бъде включена като спомагателна система в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET).
