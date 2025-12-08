На свое заседание Управителният съвет на БНБ измени издадения на "БОРИКА“ АД, с ЕИК 201230426, лиценз за извършване на дейност като оператор на платежна система за обслужване на плащания с платежни инструменти, свързани с карти – БОРИКА, след като установи, че операторът е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени съответните условия по чл. 136 от Закона за платежните услуги и платежните системи и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.Изменението на лиценза произтича от въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България, считано от 1 януари 2026 г., и свързаните с това промени в работата на платежната система БОРИКА. От посочената дата платежната система БОРИКА ще започне да обработва платежни операции, свързани с карти, в евро, като ще бъде включена като спомагателна система в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET).