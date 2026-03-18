ЗАРЕЖДАНЕ...
Промени: Банките ще информират НАП на кого отриват сметка. На свой ред те ще имат достъп до доходите и осигуровките на клиентите си
© ФОКУС
От своя страна приходната агенция ще осигури постоянен достъп на банките до данни за доходите и осигуровките на техните клиенти.
Тези промени в Закона за Националната агенция за приходите гласуваха изненадващо вчера депутатите от бюджетната комисия. Текстовете се появиха в преходните и заключителни разпоредби при второто четене на новия удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила от 1 април.
Вносител на въпросните банкови промени бе депутатът от ДПС-Ново начало Йордан Цонев, предаде "Сега". Той обясни, че бил помолен от Асоциацията на банките в България да внесе спешно законовите текстове, за да може да се улесни кредитирането. Подобен аргумент е доста учудващ, като се има предвид бумът в банковото кредитиране у нас, особено на домакинствата, и двуцифреното увеличение на обема на отпуснатите заеми в последните години.
"За банките е много важно да имат достъп до трудовия статут на получателите на кредити и по-точно до създадените през миналата година регистър на заетостта и електронния трудов запис. По този начин ще се прави по-лесно оценка на кредитоспособността им", обясни пред депутатите от комисията представител на АББ.
От обясненията стана ясно, че досега тази информация банките са получавали чрез НОИ, но първоизточникът е НАП. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни, че промените са консултирани с НАП.
В мотивите се посочва, че засиленият електронен обмен на информация между НАП и банките ще намали административната тежест. За да няма злоупотреби с лични данни, ще се създаде специален ред за автоматизиран обмен на информацията в поднормативен акт.
Все пак НАП ще може да разкрива информация за банкови и платежни сметки на гражданите при наличие на изрично законово основание на други държавни органи. Това ще се наложи при определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност или при идентифициране на уязвим клиент на снабдяване с електрическа енергия по Закона за енергетиката.
В мотивите за предоставянето на информация и за терминални устройства ПОС (POS Terminal) от страна на банките се посочва, че това ще позволи на НАП да осъществява по-качествен контрол на изискванията за отчитане на продажбите в търговските обекти и за установяване на случаи на укриване на приходи от продажби, например чрез ПОС терминали, свързани чрез платежни сметки на трети лица, различни от собственика на търговския обект.
Достъпът до тази информация е важна и за налагането на обезпечителни мерки и провеждане на изпълнителни действия от публичните изпълнители на НАП при събиране на просрочени вземания, се казва в мотивите.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.