ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
78 моторно-водни атракционни услуги се предлагат само по Южното Черноморие.
"По сертификация на сбруята й дават около 1,5 т и решихме да вдигнем двигател 550 кг, нямаше проблем. Не може това да се скъса от дете 25-30 кг. Амортизацията е максимално 5-6 години, но на 3-ата година трябва да мине проверка. Ежедневната проверка е най-важна. Хората на лодката отговарят изцяло какво има на нея“, посочи Георги Тодоров, член на Българската парасейлинг асоциация.
"Коланът има около 1300-1500 кг, той е тройно-четворно подсигурен. На най-слабото място е 816 кг издържа карабината“, каза още той.
По думите му проверката на лодката се извършва от екипажа. Няма институция, която да проверява.
Според Георги Тодоров най-лесно е "Морска администрация“ да проверява, но по думите му те не разбират от парашути.
Браншът е готов да помогне на държавата да създаде правила за регулация на този тип услуги. Според изискването, което съществува в момента, трябва един от двамата на лодката да е инструктор по парасейлинг.
Прокъсвания, разнищвания, неработеща пружина на карабинера са знаци, които показват неправилна експлоатация на атракциона, казват специалистите.
"Основното, за което трябва да следим, са носещият колан и карабината. Не трябва да са прокъсани“, посочва Теодор Огнянов от Българската парасейлинг асоциация пред bTV.
По думите му мерките трябва да се обмислят добре и от бранша са готови да съдействат с предложения от практиката, за да могат да бъдат максимално ефективни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: