Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
Автор: Георги Кирилов 22:32Коментари (0)44
© Фокус
Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателства и настоящият съдебен акт и ще направи преценка. Това заяви прокурорът Ангел Кънев на излизане от съдебната зала по делото "Коцев".

СГС остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Отговорът на Кънев е в отговор на въпроса защо не поиска отстраняване от длъжността на Коцев като кмет, тъй като в мотивите си пред съда прокурорът заяви, няма опасност Коцев да се укрие, но има опасност от извършване на престъпление.

“Видно е от показанията, че Благомир Коцев се е възползвал от правомощията си на кмет за лично облагодетелстване", каза пред съда Кънев. “Различна мярка ще даде възможност Коцев да реализира възможността си да използва властническите си правомощия, тъй като лицето още заема длъжността кмет".

Кънев добави, че руско говорящият свидетел, който адвокатът на Коцев обясни, че е бил "привикан по спешност" в КПК, е бил разпитан вчера. 

"Към вчерашна дата е взета защита по отношение на негова молба, в която е изложил притесненията си за страха за собствения живот и този на близките си. Изложил е и конкретика"


