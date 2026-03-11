Активните действия по разследването по случаите "Петрохан“ и "Околчица“ не са спирали. Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия. Това заяви на брифинг заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова."Разследванията се водят по две конкретни направления - едното е свързано с шестимата мъже при хижа "Петрохан" и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура - София за причинената смърт на шестимата мъже", обясни тя.Назначени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти със съдействат на партньорстки служби."Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на трите лица в кемпера край Околчица - и при тримата причината за смъртта е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област - след изстрел от упор, при Николай Златков - изстрел от упор в челната област и при Ивайло Калушев - от упор - в областта на устната кухина“, заяви още Николова.По нейни думи трудно ще се установи точния час на смъртта заради което е включена и тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата. Апелативният прокурор поясни, че се разследва и дейността на НАКЗТ, като се разпитват и свидетели."По искане на прокуратурата е вдигната банкова тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Установено е, че са правени дарения към дружеството и членовете му от длъжностни лица. За последните 3-4 години, по свидетелски показния, са дарени близо 300 000 лева – дарявани са не само пари, но и дрон. Най-голямо дарение, отново по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов“, съобщи Наталия Николова.Относно училище "Космос", в което е учило 15-годишното момче, Николова заяви, че е извършена проверка. По нейни думи има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи и липса на контрол на образователния процес.Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление.По повод забавеното връщане на телата тя поясни, че се дължи на назначаването на тройна съдебно-медицинска експертиза.Прокурорът добави, че предстоят още огледи на хижата.Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров заяви, че са извършени общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. "Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, допълни той."15-годишното момче и Николай Златков са починали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Причината за смъртта на Ивайло Калушев е огнестрелно нараняване на главата и главния мозък", каза Маджаров.