Районна прокуратура-Русе привлече в качеството на обвиняем 43-годишния Б.Ц. за извършено блудство с възрастна жена. Наказанието, предвидено за това престъпление, е "лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.На 19.11.2025 г. Б.Ц. е привлечен като обвиняем за това, че в същия ден в Две могили е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на 82-годишна жена, чрез употреба на сила, като деянието представлява особено тежък случай. Извършителят е осъждан многократно. Само преди една година е изтърпял ефективна присъда от 20 години лишаване от свобода за грабеж с убийство. Преди това е бил осъждан за кражби и закани с убийство. Възрастната жена е живеела сама в дома си, където е била нападната между 2 и 3 часа през нощта. В момента е настанена в болницата за изследвания и лечение.С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе, на 19.11.2025 г., Б.Ц. е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.Към настоящия момент по делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебномедицинска експертиза.Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Русе.