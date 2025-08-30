Новини
Прокуратурата решава дали ще иска постоянен арест за Паскал
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03
©
Софийската градска прокуратура трябва да реши днес дали ще иска постоянен арест за Никола Николов-Паскал, сочен за контрабандист номер едно у нас.

Ако прокуратурата поиска постоянно задържане под стража за Паскал, той ще се изправи пред Софийския градски съд, който да разгледа искането.

На 28 август Паскал беше разпитван 3 часа в Комисията за противодействие на корупцията (КПК). След разпита Николов отказа коментар пред медиите.

Той ще отговаря пред Темида по 4 обвинения - едно за участие в ОПГ. Две за контрабанда, които включват няколко конкретни случая. И едно обвинение - за държане на акцизни стоки. По данни на bTV става въпрос за цигари за близо 4 млн. лева.

Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова. 

Сърбия го екстрадира на 27 август повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

