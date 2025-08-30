ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата решава дали ще иска постоянен арест за Паскал
Ако прокуратурата поиска постоянно задържане под стража за Паскал, той ще се изправи пред Софийския градски съд, който да разгледа искането.
На 28 август Паскал беше разпитван 3 часа в Комисията за противодействие на корупцията (КПК). След разпита Николов отказа коментар пред медиите.
Той ще отговаря пред Темида по 4 обвинения - едно за участие в ОПГ. Две за контрабанда, които включват няколко конкретни случая. И едно обвинение - за държане на акцизни стоки. По данни на bTV става въпрос за цигари за близо 4 млн. лева.
Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова.
Сърбия го екстрадира на 27 август повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.
На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.
