Прокуратурата разследва инцидента с влаковата композиция край с. Пясъчево
Автор: Цвети Христова 18:40
© Булфото
Районна прокуратура-Хасково наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за възникнало на 15.08.2025 г. в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград, обл. Хасково, железопътно транспортно произшествие със значителни имуществени вреди. Разследването е започнало с първо действие - разпит на свидетел, и се води от екип от следователи от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Хасково.

На 15.08.2025 г. около 5,26 ч. е бил получен сигнал на тел. 112 за това, че влакова композиция е излязла от релсите по време на движение, след което е възникнал пожар в района на с. Пясъчево. Към местопроизшествието са били насочени полицейски служители и противопожарни екипи. Пожарът е бил локализиран.

Установено е, че влаковата композиция се състояла от 34 вагона-цистерни, превозващи дизелово гориво с общо нетно тегло 1871 тона, теглени от електрически локомотив. Тя е пътувала от град Варна към с. Белозем, обл. Пловдив. Нанесени са щети на по-голяма част от вагоните.

Напълно е бил унищожен железният път в района на възникналото произшествие, както и високоволтовия електропровод. Нанесени са значителни имуществени вреди на железопътната инфраструктура и влаковата композиция. Няма пострадали хора. В композицията са се намирали трима машинисти. Те са били тествани с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът е отчел отрицателни резултати и за тримата.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - огледи на местопроизшествието, разпити на свидетели, назначаване на експертизи и др.


