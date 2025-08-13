© виж галерията Софийска градска прокуратура е започнала проверка във връзка с разпределените над 2.2 млн. лева бонуси на 174 шефове в АПИ. Това потвърдиха за "Фокус" от държавното обвинение.



Една от причините за образуваната проверка е заради това, че парите не са разпределени между всички служители на пътната агенция, а само към ръководни кадри.



През май месец журналистът Димитър Байрактаров, който преди време работеше в АПИ, е подал заявление за достъп до обществена информация и е получил съответната информация за раздадените бонуси.



Скандалът обаче започна да набира скорост в медийното и обществено пространство в началото на тази седмица.



От СГП не уточниха колко време ще отнеме проверката. На този етап обаче не е образувано досъдебно производство, тъй като няма доказателства за извършено престъпление.