|Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. лева
Една от причините за образуваната проверка е заради това, че парите не са разпределени между всички служители на пътната агенция, а само към ръководни кадри.
През май месец журналистът Димитър Байрактаров, който преди време работеше в АПИ, е подал заявление за достъп до обществена информация и е получил съответната информация за раздадените бонуси.
Скандалът обаче започна да набира скорост в медийното и обществено пространство в началото на тази седмица.
От СГП не уточниха колко време ще отнеме проверката. На този етап обаче не е образувано досъдебно производство, тъй като няма доказателства за извършено престъпление.
