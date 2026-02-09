ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петрохан"
© ФОКУС
Николова заяви, че към момента са образувани две досъдебни производства - първото касае смъртта на трима мъже край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в местността.
“На 2 февруари е получен сигнал на 112 , че гори хижата и около нея има три тела и оръжия, районът е отцепен, отишли са на място разследващи и полиция и с първото действие, а именно оглед на местопроизшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. Извършени са много процесуални-действия, иззети са веществени доказателства и много литература с религиозна насоченост", посочи Николова.
До момента са назначени 18 съдебни експертизи. Само 8 са съдебните технически експертизи. От телата са иззети биологичен материал. Разпитани са пълнолетни и непълнолетни лица.
На брифинга стана ясно, че откритите оръжия в хижата са два пистолета и една пушка.
Още по темата
/
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
16:00
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
08:58
Бивш министър на МВР: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
08:37
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
08.02
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Още от категорията
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
14:30
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
13:01
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
11:42
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
10:03
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08:35
Д-р Теодора Йовчева: Партиите бързат с изборите заради проекта на Радев, той ще зададе тона на кампанията
08.02
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не договорен, има смисъл да се занимаваш с политика!
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.