Прокуратурата изпрати материали, свързани с ужаса "Петрохан-Околчица" в Народното събрание
Материалите съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.
Материалите са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт (чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за съдебната власт), както и във връзка с предложение на двама народни представители в 51-вото Народно събрание.
Наблюдаващият прокурор по делото "Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото НС не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.
Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването по досъдебните производства при спазване принципите на законност и обективност.
