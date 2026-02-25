ЗАРЕЖДАНЕ...
Проклятието "Петрохан": Там са умирали и други
©
24 май 1991 г. - група от четирима туристи от дружество "Еделвайс“ тръгва на поход от Берковица. Там ги посреща секретарят на дружеството Снежана Жечкова.
"С моя съпруг - също турист, ги посрещнахме и ги изпратихме до някъде“, разказва тя.
Четиримата туристи от дружеството - Иван, Николай, Дора и Илияна - стигат хижа "Ком“, където пренощуват.
Към тях се присъединяват още туристи и на сутринта на 25 май тръгват към хижа "Петрохан“. За няколко часа минават прохода.
По обяд групата тръгва от хижа "Петрохан“ към хижа "Пробойница“, но подценяват условията в планината.
"Не знам по каква причина са се забавили толкова много на "Петрохан". Поне моята информация е, че са тръгнали към 15:30 ч., което за планината е много късно“, казва Снежана Жечкова.
Когато групата тръгва от хижа "Петрохан“, започва да вали сняг, преминава в суграшица и се спуска мъгла.
В спомените на последния оцелял Николай Топалов четем: "Вярно е, че когато тръгвахме от Петрохан, не предвиждахме бурята, но никой не очакваше, че планината ще бъде такава към нас...“
"Мъглата ги е накарала да се въртят. После вече спасителите, с които говорихме, казаха, че са се въртели в кръг от 200 метра. Имаше един, който каза: "Те са се въртели, въртели и просто ги е застигнала бялата смърт“, разказва Снежана Жечкова.
Така на пътя от хижа "Петрохан“ до хижа "Пробойница“ в местността "Червената локва“ седем души губят живота си. Трима от тях са от дружеството на Снежана.
"Горе имаше маркировка, но в такова екстремно време, в което се е случило, какво да ви кажа. Не съм виждала такова нещо“, казва тя.
За случая от 1991 г. разказват спомените на дружество "Еделвайс“ и паметната плоча в местността "Червената локва“, пише btvnovinite.bg.
24.02.2026
22:26 / 24.02.2026
