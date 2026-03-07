ЗАРЕЖДАНЕ...
Производителите на мебели у нас очакват ръст на цените с 3–5%
В една от големите мебелни компании в Русе мениджърът по човешки ресурси Христо Дъров посочи, че ръстът в поръчките за 2025 г. се очаква да надхвърли 15%. "Много хора купуват имоти, които трябва да бъдат обзаведени. Това движи пазара“, обясни пред NOVA той.
От компанията прогнозират скок на цените на мебелите с 3–5% заради повишените заплати, по-скъпи материали и логистични разходи, както и новите директиви на ЕС за проследимост на дървесината.
Сроковете за доставка зависят от поръчката – за серийно производство срокът е между една и две седмици, а за специализирани мебели може да се удължи до 30–40 дни.
Основен проблем в бранша е недостигът на работници. В компанията в Русе са решили този проблем чрез внос на кадри от седем държави, включително Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Уганда и Нигерия. Дъров уточни, че чуждите работници се справят добре и компанията не разчита изцяло на тях, като същевременно въвежда автоматизация и нови технологии.
За тази година водещи са натуралните цветове и семплите форми. Популярни са минималистичните мебели и практичните решения, с пясъчни тонове, комбинирани с акценти в зелено или наситено синьо. В иновациите влизат и фолирани покрития на кухненски елементи, които не оставят отпечатъци след допир.
