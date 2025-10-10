ЗАРЕЖДАНЕ...
|Производител от Пловдивско: Вносните фъстъци от Китай и Аржентина масово се представят за садовски
"Последните години срещаме много голям проблем с напояването на културата. Трудно се получават нещата – спират ни водата“, обяснява пред БНТ Стоян Стоянов от фирма за производство на фъстъци, където площите вече са свити до едва 200 декара.
Преди време в района на Садово са се отглеждали близо 200 000 декара фъстъци, докато сега те са сведени до около 5000 декара.
"Всичко е изключително скъпо – горивата, препаратите, торовете, а водата, като основен фактор за производството на тази култура, е не само страшно скъпа, но и недостатъчна“, коментира доц. Станислав Стаматов от Института по растителни и генетични ресурси – Садово.
Заради климатичните промени и намаляващите водни ресурси, учените в института работят по създаването на нови сортове фъстъци, устойчиви на засушаване.
"Последният ни сорт, "Адата“, е доста по-устойчив на суша от старите сортове като "Калина“. Той има по-малка листна маса и по-висок потенциал за добив. Следващата ни цел е да създадем сорт с още по-кратка вегетация и още по-голяма устойчивост на засушаване, без компромис в добива“, обяснява доц. Стаматов.
Наред с липсата на вода, вносът на фъстъци от Китай и Аржентина допълнително затруднява местните производители.
"В България само около 10–15% от консумираните фъстъци са местно производство. Всичко останало е внос, който често се представя за български или садовски фъстък“, посочва Стоян Стоянов.
"Цената, на която се предлага вносът, е ниска и българските производители трудно издържат на тази конкуренция. В момента килограм фъстъци на едро е около 5 лева, което създава сериозен риск секторът да изчезне напълно“, предупреждава доц. Стаматов.
За да оцелеят, производителите настояват за допълнително държавно субсидиране и мерки в подкрепа на българското производство. Без подобна помощ традиционното фъстъкопроизводство в Садово е изправено пред реална опасност да остане само спомен.
