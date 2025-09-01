ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
Рекордното покачване на цените на какаовите зърна и какаовото масло се дължи на крайно лошите климатични условия и нашествието на вредители в страните от Западна Африка, които осигуряват около три четвърти от световните доставки на какао. Европейските държави са напълно зависими от вноса на какао, което обяснява увеличението на цените в Евросъюза с над 16% за последната година.
Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържищата, обяснява пред БНТ:
"Процесът започна от 2 и стигна до 10 долара. Сега има стабилизиране на равнищата около 7 – 7,50 долара. Също така има по-добри данни за климата в Азия и Африка, основните производители."
Въпреки по-високите цени, потреблението на шоколад у нас не намалява, твърдят производителите. Семейство Нецовски, които произвеждат над 150 вида шоколад, споделят, че са се опитали да задържат цените за повече от година, като са купили няколко тона шоколад.
Цветослав Нецовски, производител на шоколади, казва:
"Когато поскъпна какаото, всички увеличиха цените. Ние се опитахме да задържим цените, но те не се върнаха, а дори се покачиха още повече. Задължително ще трябва да вдигнем цените."
През последната година семейството е увеличило цените с около 20% и е намалило грамажа на шоколадите с по 70 г, за да останат достъпни за повече хора.
Нецовски обмислят и износ на шоколад за европейските пазари, където продуктите им се продават значително по-скъпо.
"Ако у нас килограм шоколад е 60 лв., в Швейцария цената му е 95 евро за килограм," коментира Цветослав Нецовски.
Анализаторите са разделени относно бъдещите тенденции.
Владимир Иванов обяснява:
"В момента се наблюдава стабилизация на производството. Ако тя продължи и климатът в страните производители бъде благоприятен, можем да очакваме стабилизиране на пазара и евентуално поевтиняване в следващите 6-7 месеца."
Все пак, други експерти предупреждават, че цените на какаото и шоколада зависят и от фактори като мита и технологичните разходи за производство. Това означава, че за известен период потребителите ще трябва да плащат по-високи цени за любимия си шоколад.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: