Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:58Коментари (0)11
©
Цената на шоколада се повиши рекордно през последната година, като това важи не само за България, но и за световния пазар. Причините за скока са комплексни, а въпреки по-високите цени, потреблението у нас не спада.

Рекордното покачване на цените на какаовите зърна и какаовото масло се дължи на крайно лошите климатични условия и нашествието на вредители в страните от Западна Африка, които осигуряват около три четвърти от световните доставки на какао. Европейските държави са напълно зависими от вноса на какао, което обяснява увеличението на цените в Евросъюза с над 16% за последната година.

Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържищата, обяснява пред БНТ:

"Процесът започна от 2 и стигна до 10 долара. Сега има стабилизиране на равнищата около 7 – 7,50 долара. Също така има по-добри данни за климата в Азия и Африка, основните производители."

Въпреки по-високите цени, потреблението на шоколад у нас не намалява, твърдят производителите. Семейство Нецовски, които произвеждат над 150 вида шоколад, споделят, че са се опитали да задържат цените за повече от година, като са купили няколко тона шоколад.

Цветослав Нецовски, производител на шоколади, казва:

"Когато поскъпна какаото, всички увеличиха цените. Ние се опитахме да задържим цените, но те не се върнаха, а дори се покачиха още повече. Задължително ще трябва да вдигнем цените."

През последната година семейството е увеличило цените с около 20% и е намалило грамажа на шоколадите с по 70 г, за да останат достъпни за повече хора.

Нецовски обмислят и износ на шоколад за европейските пазари, където продуктите им се продават значително по-скъпо.

"Ако у нас килограм шоколад е 60 лв., в Швейцария цената му е 95 евро за килограм," коментира Цветослав Нецовски.

Анализаторите са разделени относно бъдещите тенденции.

Владимир Иванов обяснява:

"В момента се наблюдава стабилизация на производството. Ако тя продължи и климатът в страните производители бъде благоприятен, можем да очакваме стабилизиране на пазара и евентуално поевтиняване в следващите 6-7 месеца."

Все пак, други експерти предупреждават, че цените на какаото и шоколада зависят и от фактори като мита и технологичните разходи за производство. Това означава, че за известен период потребителите ще трябва да плащат по-високи цени за любимия си шоколад.

Още по темата: общо новини по темата: 717
31.08.2025 Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпнала с 1
лв.
31.08.2025 Потребителската кошница продължава да поскъпва, ето къде цените са
най-високи
30.08.2025 Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
29.08.2025 КЗП: По-натоварени ще са само онези търговци, при които често цените се променят
29.08.2025 Над 87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца
28.08.2025 Ситуацията на пазара на яйца у нас – какво да очакваме с цените
предишна страница [ 1/120 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:43 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
Пожари в Благоевградско
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Колективната отбрана на Европа
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: