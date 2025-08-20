Новини
Производител: Търговецът прави печалба от 2000% за година, а ние не повече от 10-15%
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:00Коментари (0)38
© NOVA
Опитът на земеделското министерство със Закона за веригите на доставка да въведе някакъв регламент при ценообразуването предизвика бурни реакции. Според производители търговските вериги изкупуват на много ниска цена стоките, а ги продават на много висока. Така голямата печалба отивала именно при тях.

Тези твърдения бяха отхвърлени от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Според него при плодовете и зеленчуците маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.

"Зависи от сезонността на тези плодове и зеленчуци, колко бързо се развалят, колко бързо трябва да бъдат прехвърлени през щанда. Няма да споря за ябълките на г-н Цеков. Нито съм виждал фактурните цени, нито знам в кои вериги се продават. Може да се окажа така, че никъде не се продават и той си измисля някакви работи. В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока", заяви Вълканов.

Цветан Цеков от Българската аграрна камара отговори. "Когато имаме изпълнителен директор на такава асоциация, би било добре да бъде подготвен. Малка държава сме, много добре се познаваме", каза Цеков. "Защо законът трябваше да се появи точно така и сега. Защото има абсолютната необходимост да бъдат обуздани търговските вериги, тъй като той гарантира на българските производители достойното им място", коментира още той в ефира на NOVA.

Цеков не смята, че това ги поставя в привилегирована позиция спрямо конкурентните вносни стоки.

Той даде и примери. "Г-н Вълканов твърди, че понякога 80% са разходите по реализацията на продукцията. Въпросните ябълки цяла година се предлагат към една от търговските вериги на цена от 3-3,20 лева. Те пък ги предлагат за 8,32 лева за килограм. Подобна е ситуацията с яйца. В Българска аграрна камара има производители, които продават яйца. По тяхна информация надценките са средно 80%", заяви Цеков.

При винопроизводството надценките били 100-120%. При домати и краставици – надценките били средно между 60-80%.

"Производителите се притесняват да излязат, защото ще ги спрат. След едно ваше предаване, когато показах тези цени, една от търговските вериги спря да ни продава нас. Друга не иска да ни продава", каза Цеков. И показа и фактури от търговски вериги, на които продава.

"В резултат на тази полемика и дебат, в момента цените са с 10-15% търговска надценка. Кое е същественото? Ако българският производител продава с една надценка на своята продукция от себестойност до производствена цена, до крайна цена към ритейлера на 10%, да не забравяме само, че ние правим един годишен цикъл. Един български производител произвежда една продукция за една година. Аз и минали път ви го казах. Докато търговецът прави между 2 и 3 оборота на седмична база и през тази търговска надценка той върху този продукт реализира печалба между 30-40-50%. На месечна база това е над 200% върху даден продукт. На годишна база се получават 2000%. Тоест, един производител за един годишен цикъл има не повече от 10-15%, ако бъде допуснат в търговската верига, защото те държат 2 трети от търговския пазар", каза Цеков.

По думите му навсякъде по света има същият проблем с търговските вериги.

"Там се справят с големи кооперативи. В Испания, в която има изключително добре развито кооперативно движение, в момента има подобен проблем и обмислят как да се въведе също такъв законов нормативен акт, с който да бъдат защитени ценово от търговските вериги", каза Цеков.

"В новия закон е разписано, че ние ще продаваме на цената, на която произвеждаме, тоест себестойност със защитени минимум 10% печалба. Но няма да продаваме под себестойност", каза Цеков.

"Едно от твърденията във вчерашния ден беше, че производителят ще се облагодетелства от този закон и ще продава с най-голяма печалба. Тоест, търговецът работи между 2 и 5% а ние работим с 20-25%. Това абсолютно не е важно", каза Цеков.

