|Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
Една от големите вериги в България направила запитване към българските производители. Нужни са и 5000 кг орехови ядки, нещо, което те не могат да доставят. Всичко това сочи, че и цената на орехите тази година ще бъде доста по-висока.
В района на старозагорското село Голямо Дряново се намира най-големият орехов масив в България от над 10 000 декара. Сортовете са български, дърветата са над 40-годишни. Но орехи тази година няма.
"Годината е доста предизвикателна, с доста премеждия и препятствия, започнали още от ранна пролет с измръзвания, които поразиха реколтата почти на 100%", обясни пред NOVA Георги Василев, производител.
"Тази година е наистина пагубна, наистина много предприятия, които се занимават с черупкови плодове, са на ръба на оцеляването. Има колеги, които изобщо не са правили беритба на градините, защото няма какво да се обере", обяснява още той.
Така по думите му у нас се консумират основно орехи от Китай.
"Цените, на които се внася ядка в България, са много по-ниски от това, на което ние може да продаваме. Цената е висока, тази година ще бъде предполагам над 20-25 лева. Крайният потребител не може да различи всеки път коя ядка е китайска, коя българска, много трудно разпознаваемо е. Всичко опира до цената и клиентът предпочита, по-ниската", коментира Василев.
Въпреки ниските добиви, разходите по прибиране на ореха остават. "Как да обясня, че от това дърво, като мине машината и събори ореха, от него паднат да речем 50 кг. Разходът за тези 50 кг е един. А тази година пада 1 кг и разходът е същият", обяснява Георги Василев.
И тук идва въпросът за качеството. "Българските орехи и българските сортове орехи например сорт Шейново, сорт Дряновски, Извор 10, Силистренски, Пловдив и така нататък, това са сортове, които са с високо маслено съдържание. Тези прословути омега 3, омега 6 мастни киселини, които се съдържат в тях, те се съдържат в мазнините им. Мазнините в българските орехи са 68-75%. Тази мазнина, този вкус и качества, които ги имат орехите в България, аз поне не съм опитвал по-вкусни от тях. Нито от Чили съм опитвал по-вкусни, нито от Калифорния, за Китай изобщо не коментирам. Българският орех определено е суперхана", казва Георги Василев.
