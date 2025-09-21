ЗАРЕЖДАНЕ...
|Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Иван Гюров, който отглежда над 60 декара десертни сортове грозде в землището на село Брестовица, отбелязва, че качеството и количеството на продукцията са сравнително добри.
"Годината за нашия регион като количество и качество на реколтата е сравнително добра, особено сравнена с предишните две години, които бяха на ръба на катастрофата. За съжаление в региони, където имаше късни студове, реколтата е буквално съсипана, на 100 процента," споделя Гюров.
Въпреки добрата реколта, изкупната цена на гроздето е по-ниска в сравнение с миналата година. Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, докато до крайния потребител в магазина достигна до 8 лева.
Иван Гюров обяснява причините за ниските цени: "В Гърция реколтата е добра и има голям внос. За поредна година ЕС разреши на Молдова безмитен внос и гроздето е в този списък. То влиза в Румъния, а после в България, често на безценица."
Собственици на винарски изби от региона прогнозират, че цените на виното ще се повишат тази година.
"Българинът няма да спре да пие вино, цените съответно да – ще са по-високи, защото всичко се покачва. Това е нормално. Тенденцията в потребителството на вино и алкохолни напитки е във възход," казва Димитър Кючуков, управител на винарска изба.
В същото време много производители обмислят да се откажат от отглеждането на грозде заради високите разходи и ниските изкупни цени, което поставя под въпрос бъдещето на част от местното лозарство.
преди 2 ч. и 32 мин.
