Производител: Големите вериги ни дават по 20 стотинки за килограм и плащат, когато си поискат
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:04
©
Пълна подигравка е с производителите у нас — така описа ситуацията пред БГНЕС Мария, производител на плодове и зеленчуци от Пазарджишко. Само тази пролет семейството ѝ е било принудено да изхвърли 25 тона карфиол, собствено производство, който вместо на пазара е отишъл за храна на животните.

"Сега предлагаме праз, тикви, зеле, цвекло, картофи — всичко наше, от региона. Казвам на мъжа ми: спри да се занимаваш, не виждаш ли как унищожават производството“, споделя през сълзи Мария.

На въпрос какво означава "подиграват ви се“, тя отговаря с болка:

"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19–20 стотинки максимум за килограм и плащат, когато си поискат. Това не е ли подигравка? Това е по-страшно — това е унищожаване на производството.“

По думите ѝ, на стоковите борси ситуацията не е по-различна.

"Подмятат ни от един на друг, обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки. А продаваме в София, което означава и допълнителни разходи“, допълва тя.

"Направете сметката — отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. И дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си“, завършва Мария.

Меките еврокитки казват друго. Къде сте Чопър и компания, къде сте негодници? Или вас утайки не ви вълнува България? Вас ви интересува да плюете и серете срещу Путин и Радев. Вие не сте българи, вие сте боклуци.
