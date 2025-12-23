ЗАРЕЖДАНЕ...
Произвежда се все по-малко българско вино
Данните са публикувани в Аграрен доклад 2025, който отразява ситуацията в българското селско стопанство през предходната година, пише Agri.bg.
Водещ в производството на вино през 2024 г. е Югоизточният район с 57,5% от общото количество, следван от Южен централен район с 18,5%. Най-малък е делът на произведеното вино в Северозападния район – 2,7%.
В извънпромишлени условия през 2024 г. са произведени 128 661 хектолитра вино, при 168 695 хектолитра за предходната година. Така, общото производство на вино - реколта `2024 възлиза на 763 310 хектолитра, което е с 10% по-малко в сравнение с реколта `2023.
През 2024 г. има сериозно увеличение на вноса на вино в страната и същевременно намаление на износа. Така, за втора поредна година се формира отрицателно салдо във външната търговия на България с вино.
По данни на НСИ, през 2024 г. износът на вино възлиза на 8 684 хил. литра. Това е под нивото от предходната година със значителните 27,5%. В стойностно изражение експортът се понижава малко по-слабо – с 26,4%, до 16 670 хил. евро, поради отчетената с 1,4% по-висока средна износна цена от 1,92 евро/литър.
Общото количество вино, насочено за ЕС през 2024 г. намалява с 25,4% на годишна база, до 6 624 хил. литра. Водещи дестинации в рамките на ЕС през годината са Швеция и Полша, макар пратките и за там да намаляват съответно с 8,4% и 34,1%. При повечето от останалите по-важни партньори от общността също се отчита понижение на износа спрямо предходната година, вариращо от 7% за Италия до 93,6% за Чехия.
В същото време изпращанията за Гърция отбелязват многократен ръст – от 7 хил. литра през 2023 г. до 366 хил. литра през 2024 г. Значително повече са и реализираните количества в Нидерландия - с 36,5%, Испания - с 46,2% и Румъния - с 54,5%.
При износа на вино за трети страни през 2024 г. се наблюдава още по-сериозен спад спрямо предходната година – с 33,3%, до 2 060 хил. литра. Съществено намаляват количествата, насочени за пазарите на Обединеното кралство (със 7,1%), Япония (с 12,9%), Руската федерация (с 65%), Норвегия (със 74%) и Нигерия (с 93,5).
През 2024 г. в страната са внесени общо 14 859 хил. литра вино, което е със 7,7% повече спрямо 2023 г. Доставките на вино от държави членки на ЕС бележат ръст от 15,6% спрямо 2023 г., възлизайки на 12 540 хил. литра (84,4% от общия импорт). Най-значителни количества са внесени от Италия, Испания, Франция Румъния, Германия и Унгария. Вносът на вина от Унгария и Румъния нараства над два пъти спрямо предходната година.
Импортът на вино от трети страни през 2024 г. е в размер на 2 320 хил. литра - с 21,3% под нивото от предходната година, най-вече вследствие на по-малките количества, влезли от Северна Македония (с 406 хил. литра или 38,3%) и липсата на внос от Косово (при 150 хил. литра година по-рано). Намаление се отчита и при вноса от водещи доставчици като Нова Зеландия (с 10,4%) и Южна Африка (с 29,5%), докато обемите от Молдова, Чили, Аржентина, Грузия, Турция и САЩ нарастват.
