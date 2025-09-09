Новини
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:18Коментари (5)122
©
Съпругата на старши комисар Николай Кожухаров сподели актуални данни за състоянието му:

"Възстановява се, в Интензивно отделение е".

Диана Петрова разказа пред БНР своята версия за случилото се на 4 септември:

"Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да не го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично. Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".

"Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават".

"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?".

Другият мъж е с разцепена устна, бил е повален на земята.

 

Николай Кожухаров се е представил, че е служител на МВР, но съпругата му не е сигурна в кой момент точно. 

Тя е подала сигнал в полицията, защото от съседи е чула, че приятели на младежите обикалят около адреса им.

Още по темата: общо новини по темата: 29
09.09.2025 Съдиите в Русе обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски шеф
09.09.2025 ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на полицията в
Русе
09.09.2025 Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
08.09.2025 Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09.2025 Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
08.09.2025 Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Гледах клипът и честно казано скоростта на колата беше над 60км./ч при всички случаи. Жената много бързо дръпна детето и това си е майчински инстинкт! После се вижда как колата забива предница и вдига задница! Юнакът явно здраво е настъпил я на втора, я на трета. Той говори за 2000 оборота! При нормална скорост (той говори за 40км./ч)оборотомерът ще е около 1200-1300 и ауспухът няма да реве! Плюс всичко останало я някой седне и да прочете за движение в градски условия в жилищен квартал и особено при наличие на дете на пътното платно!Ами ако беше скокнало пред колата??? Тогава?
+1
 
 
Пълна ПРЪДНЯ! Всеки знае, че полицейчетата са се направили на корави, но са изяли пердаха!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
