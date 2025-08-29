Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Прогнозата за времето на НИМХ от днес до 4 септември
Автор: Петър Дучев 08:32Коментари (0)76
©
Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В събота през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, а през деня в неделя – на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още не са изключени изолирани краткотрайни превалявания.

Северозападният вятър ще отслабне, във вторник постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните ще са между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, където след обяд ще има повече облачност.

В сряда от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и ще се усили, особено в Северна и Източна България. Дневните температури слабо ще се понижат.

В четвъртък над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната облачността ще е променлива, на отделни места все още с краткотрайни превалявания, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от север, в югоизточните райони от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.

Още по темата: общо новини по темата: 682
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
10:31 / 27.08.2025
Актуални теми
Пожари в Благоевградско
Реформи в БДЖ
Скандали в Народния театър
Водна криза
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: