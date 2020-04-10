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Ïðîãíîçà îò ÑÀÙ: Ïèêúò íà åïèäåìèÿòà â Áúëãàðèÿ ùå áúäå íà 24 àïðèë
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 13:37 / 10.04.2020Êîìåíòàðè (57)29
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Áúëãàðèÿ ùå äîñòèãíå ïèêà íà ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ íà 24 àïðèë, ñî÷àò ïðîãíîçè íà Èíñòèòóòà çà çäðàâíè ïîêàçàòåëè è îöåíêà (IHME) â ÑÀÙ. Äàííèòå íà èíñòèòóòà ñà ïóáëèêóâàíè íà ñïåöèàëåí ñàéò ñ ïðîãíîçè çà ðàçëè÷íèòå ñòðàíè â ñâåòà, êîèòî ñà çàñåãíàòè îò ïàíäåìèÿòà.

Ñïîðåä ïðîãíîçèòå íà èíñòèòóòà ïèêúò íà ñìúðòíèòå ñëó÷àè ó íàñ ùå áúäå ìåæäó 19 è 30 àïðèë, êîãàòî ñå î÷àêâàò ìåæäó 9 è 10 ïî÷èíàëè äíåâíî, ñëåä êîåòî áðîÿò èì ùå çàïî÷íå äà íàìàëÿâà. Äî 4 àâãóñò áðîÿò íà ïî÷èíàëèòå îò âèðóñà áúëãàðè ùå áúäå 303 äóøè, ïðåäâèæäà îùå IHME, öèòèðàíè îò "Investor".

Èíñòèòóòúò óòî÷íÿâà, ÷å äàííèòå ñà âàëèäíè ñàìî ïðè ïúëíî ñïàçâàíå íà ìåðêèòå çà ñîöèàëíî äèñòàíöèðàíå äî ìàé.

Êúì äíåøíà äàòà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ ñà 624, à ïî÷èíàëè îò íà÷àëîòî íà ïàíäåìèÿòà ñà 24 äóøè.

IHME ïðîãíîçèðà îùå, ÷å ïî âðåìå íà ïèêà íà êîðîíàâèðóñà ó íàñ ùå ñà íåîáõîäèìè 349 áîëíè÷íè ëåãëà, îò êîèòî 87 â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå. Ïî äàííè íà èíñòèòóòà êúì ìîìåíòà îáùî íàëè÷íèòå áîëíè÷íè ëåãëà â ñòðàíàòà íè ñà 17 973, îò êîèòî 856 â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå, òàêà ÷å íå ñå î÷àêâà íåäîñòèã èëè ïðåòîâàðâàíå íà çäðàâíàòà ñèñòåìà äîðè â íàé-âèñîêàòà òî÷êà íà ïàíäåìèÿòà ó íàñ. Ñòðàíàòà íè ðàçïîëàãà è ñúñ 74 àïàðàòà çà îáäèøâàíå, ñî÷àò äàííèòå íà IHME.

Áúëãàðèÿ ñ íàé-çàñòàðÿâàùè çäðàâíè ñëóæèòåëè â ÅÑ

Îòäåëíè äàííè, ïóáëèêóâàíè äíåñ îò åâðîïåéñêàòà ñòàòèñòè÷åñêà ñëóæáà Åâðîñòàò, ïîêàçâàò, ÷å êúì ïîñëåäíîòî òðèìåñå÷èå íà 2019 ã. Áúëãàðèÿ å ñòðàíàòà â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ñ íàé-ãîëÿì äàë íà çäðàâíèòå ñëóæèòåëè íà âúçðàñò íàä 50 ãîäèíè (56%). Áúëãàðèÿ å è ñðåä ñòðàíèòå ÷ëåíêè íà ñúþçà ñ íàé-ìàëúê äÿë íà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè ñðåä îáùèÿ áðîé íà çàåòèòå õîðà – îêîëî 4%, à ñïðÿìî îáùîòî íàñåëåíèå òîé å äîðè ïî-ìàëúê – åäâà îêîëî 2%.

Â êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà 14,7 ìëí. äóøè íà âúçðàñò íàä 15 ãîäèíè ñà áèëè çàåòè â ñèñòåìàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî â ÅÑ, ñúñòàâëÿâàùè íàä 7 íà ñòî îò îáùèÿ áðîé íà çàåòèòå õîðà â ñúþçà è áëèçî 4% îò îáùîòî íàñåëåíèå. 

Îò òÿõ 1,9 ìëí. ñà ëåêàðèòå, 4,5 ìëí. ñà ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè, àêóøåðèòå è òåõíèòå àñèñòåíòè, 4,1 ìëí. ñà ëè÷íè çäðàâíèòå àñèñòåíòè, à äðóãè 4,1 ìëí. ñà çàåìàëè äðóãè äëúæíîñòè â ñèñòåìàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

Ìíîçèíñòâîòî îò çäðàâíèòå ðàáîòíèöè â ÅÑ ñà æåíè – 78%, à íàä åäíà òðåòà (36%) îò ñëóæèòåëèòå â çäðàâåîïàçâàíåòî â ñúþçà ñà íà âúçðàñò îò 50 ãîäèíè íàãîðå, ñëåäâàíè îò òåçè âúâ âúçðàñòîâàòà ãðóïà ìåæäó 35 è 49 ãîäèíè (35%), à çäðàâíèòå ðàáîòíèöè ïîä 34-ãîäèøíà âúçðàñò ñà ñàìî 29%.

Â 13 îò 27-òå ñòðàíè ÷ëåíêè íà ÅÑ íàé-ãîëÿì å äåëúò íà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè íàä 50-ãîäèøíà âúçðàñò, êàòî ñëåä Áúëãàðèÿ ñå íàðåæäàò Åñòîíèÿ è Ëàòâèÿ ñ ïî 50%, Èòàëèÿ ñ 45% è Ëèòâà ñ 42%.

Â 11 ñòðàíè ÷ëåíêè çàåòèòå â ñèñòåìàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî íà âúçðàñò ìåæäó 35 è 49 ãîäèíè ñà áèëè ñ íàé-âèñîê äÿë, à ñàìî â òðè ñòðàíè òåçè íà âúçðàñò ìåæäó 15 è 34 ãîäèíè ñà íàé-ìíîãîáðîéíè – Ìàëòà (50%), Ëþêñåìáóðã (47%) è Êèïúð (38%).

Íàé-ãîëÿì å äåëúò íà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè â Øâåöèÿ (12% îò çàåòèòå), ñëåäâàíè îò Ôèíëàíäèÿ è Äàíèÿ (ïî 10%). Íàé-íèñúê å äåëúò èì â Êèïúð, Ïîëøà, Ëàòâèÿ, Ðóìúíèÿ, Ëþêñåìáóðã, Áúëãàðèÿ, Óíãàðèÿ è Ñëîâàíèÿ – îêîëî 4%.

Ñïðÿìî ðàçìåðà íà íàñåëåíèåòî Øâåöèÿ îòíîâî ðåãèñòðèðà íàé-âèñîê äÿë íà çäðàâíèòå ðàáîòíèöè (7% îò îáùîòî íàñåëåíèå), ñëåäâàíà îòíîâî îò Ôèíëàíäèÿ è Äàíèÿ, êàêòî è îò Õîëàíäèÿ ñ ïî 6%. Íà îáðàòíèÿ ïîëþñ ñà Ïîëøà, Ðóìúíèÿ, Êèïúð, Áúëãàðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëþêñåìáóðã, Óíãàðèÿ, Ñëîâåíèÿ è Ãúðöèÿ, êúäåòî çäðàâíèòå ñëóæèòåëè ñà ñúñòàâëÿâàëè åäâà îêîëî 2% îò îáùîòî íàñåëåíèå.




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Ìîæå îò îãíåñòðåëíè ðàíè òúêìê êàòî ãè ñ ìåòíåì ãîðå äîëó òîëêîâà äåïóòàòè èìà ðŸ˜‰
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Àêî ïóñíàò 5G,âúçìîæíî å äà ñå ñëó÷è, êàêòî â äðóãèòå ñòðàíè...óáèéöè ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ¤”ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ¤”
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