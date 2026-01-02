ЗАРЕЖДАНЕ...
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
Таня Бобчева е собственичка на магазинче за цигари и сладкарски изделия и разказва, че липсата на пакети води до затруднения в търговията. "Аз, като юридическо лице, не съм взела нито един цент. С помощта на близки и познат успях да се сдобия със 100 стартови комплекта за физически лица. Те съдържат 10 евро. Проблемът е, че вътре има само една монета от 2 евро, както и 2 по 1 евро. Когато дойдат клиенти и заплатят с едри банкноти, ние нямаме какво да им върнем", разкрива тя пред NOVA.
По думите ѝ банкоматите в Бургас пускат по 50 евро, така че липсват дребните купюри, което ще породи сериозен проблем при връщането на монети. "Това няма да доведе до повишение на цените на стоките, нито до закръгляне нагоре. Най-търсени при нас са дребни продукти, които са на стойност до 1 евро, не работим с постерминал, защото основно продаваме цигари, а за тях отстъпките на банките са доста големи. Липсата на европакети и дребни монети принуди доста от колегите да не отворят. Според мен минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти", смята Бобчева.
