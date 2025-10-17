ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Професор Рачев: Не слагайте зелето!
"В събота ще нахлуе студен въздух и в неделя и понеделник ще бъде малко по-хладно, след това ще има повишение на температурите за Димитровден (26 октомври). Който е тръгнал да слага зеле, да не бърза, защото ще бъде много топло“, съветва проф. Рачев.
Климатологът обяви още, че в Европа започва затопляне от 23 октомври – четвъртък, когато започва и усилен югозападен пренос над България, който ще донесе високи за сезона температури.
По-дългосрочната прогноза сочи, че Балканите и Иберийският полуостров ще бъдат най-топлите места след седмица.
Октомври до този момент е с 1° под нормата и с 2 до 5 над нормата за месечните валежи, обяви още климатологът пред bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
18:03 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: