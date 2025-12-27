Най-опасното нещо в авиацията всъщност не е самият полет. Статистически - това остава пътят до летището. Това написа във социалните мрежи професионалният пилот Марио Бакалов.И въпреки това, страхът от летене продължава да държи хиляди хора "на земята“.Не заради реален риск, а заради начина, по който работи човешкият мозък.Точно върху това - как страхът се създава, поддържа и може да бъде преодолян.