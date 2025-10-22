ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Светослав Малинов: Няма да има никакви промени в коалиционната формула, щетите са имиджови
И допълни: "Особена е формулата, защото човекът, който особено след тези думи на Борисов, в момента изглежда най-голям поддръжник на това правителство и на мнозинството, всъщност е Делян Пеевски, не е толкова Бойко Борисов, който изказва съмнения, колебания. Борисов каза, че се дават министерства на концесии – това е формула, която би била достойна за всеки опозиционен лидер. С такава формула, с такива думи се атакува едно правителство, а в случай лидера на най-голямата парламентарна група ги употреби за своето правителство. Така че това, което искам да кажа, е, че това мнозинство, което имаме, е изключително стабилно след това поредно доказателство, което самия Делян Пеевски даде. По-скоро това е правителство, в което една партия, която е дала всички факти, всички доказателства, че го подкрепя, имам предвид ДПС на Делян Пеевски, не желая на този етап да се включи формално. Но не виждам какво повече трябва да направи Делян Пеевски, за да се разбере, че той ще подкрепя това правителство и този премиер, ако трябва и още 3 години, т.е. за пълен мандат".
Въпреки всичко проф. Светослав Малинов се въздържа от сериозни прогнози за това дали правителството има хоризонт пълен мандат.
"Не мога да се представя някой да има в момента възможност да направи прогноза преди президентските избори. Нека да го кажа така: след президентските избори ще стане ясно има ли ново мнозинство в страната, кой по някакъв начин ще го лидира, нова формация ли, нова коалиция ли или тези, които са сега на терена, ще могат да консолидират нещо ново. Президентските избори са най-чистият и най-честен вариант, в който да се предявят претенции и за предсрочни избори, и за нова коалиционна формула вече през вота на хората, през избирателите. Така че за мен всички прогнози преди да се види резултата от президентския вот, са просто губене на време в момента. Разбира се ние ще ги правим, ще говорим сигурно и за проекта на Радев в следващите месеци, но аз себе си много добре знам, че президентските избори ще бъдат повратната точка".
И допълни: "След тях ние ще можем да кажем дали ще има и предсрочни избори, и промяна, дали има ново мнозинство, или обратно, българските граждани след няколко години на чести избори искат, държат да има пълен мандат този парламент, разбира се с това правителство и общо взето с това мнозинство. Дотогава, аз лично до президентските избори ще се въздържа от всякакви по-сериозни прогнози".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 75
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: