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|Ïðîô.Êàíòàðäæèåâ: Êîé êàçà, ÷å âñè÷êî å ñâúðøèëî?
"Íèêîé îò ùàáà íå å êàðàë õîðàòà äà ïèøàò, ÷å ïàöèåíòèòå ñà ïî÷èíàëè îò êîðîíàâèðóñ", êàòåãîðè÷åí áå òîé.
"Îùå ïðåç ìàðò êàçàõìå, ÷å ïèêúò ùå å ñðåäàòà íà àïðèë, ñëàâà Áîãó àäúò íå áåøå â öÿëàòà ñòðàíà, à â íÿêîè áîëíèöè, êîèòî ñåðèîçíî íàìàëèõà êàïàöèòåòà ñè. Êîé âè êàçà, ÷å âñè÷êî å ñâúðøèëî? Ïðîñòî ñå ïîÿâèõà íÿêîè ïîëîæèòåëíè òåíäåíöèè - çà ÷åòâúðòà ñåäìèöà ÷èñëîòî çà ïðåäàâàíå íà çàðàçàòà - âå÷å 10 çàðàçÿâàò 8, íî èíôåêöèÿòà å ñðåä íàñ è èìà íÿêîè êëúñòåðè, êîèòî íè çàïëàøâàò.
Â Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ ìþñþëìàíñêèòå ïðàçíèöè ñúçäàäîõà îãíèùà íà èíôåêöèÿòà, äîêàòî ó íàñ ñå âçåõà ìåðêè äà íå ñå ñúáèðàò õîðà â äæàìèèòå", îáÿñíè òîé, öèòèðàí îò Áëèö.
"Áëîêàäèòå íà ñåëà è ãðàäîâå íå å åôåêòèâíà ìÿðêà", êàòåãîðè÷åí áå òîé. "Àêî èìà òåíäåíöèÿ çà ïîâèøàâàíå â 5 ïàðàìåòðà, êîèòî ñëåäèì âñåêè äåí, ìîæå äà èìà çàòÿãàíå íà ìåðêèòå. Çàñåãà ðàç÷èòàìå íà ñúçíàíèåòî íà áúëãàðñêèÿ íàðîä è äîðè äà îòïàäíàò íÿêîè ìåðêè, äà ïðîäúëæàâà äà èçáÿãâà ñúáèðàíèÿ íà çàêðèòî, äà ñå ìèÿò ðåäîâíî ðúöåòå.
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