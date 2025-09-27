ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. д-р Мая Аргирова: Пластичната хирургия не е само естетика – тя спасява животи
Какви са пациентите, които попадат при вас?
Най-често в клиниката по изгаряния и пластична хирургия се лекуват пациенти с различни по площ и дълбочина изгаряния, които се трансферират от цялата страна, а понякога и от чужбина. Осигуряваме грижи за такива пациенти, като разполагаме с две отделения – за деца и за възрастни. Детското отделение е единствено в страната и няма аналог или алтернатива. Имаме и реанимационно отделение, оборудвано с най-съвременна техника за интензивни грижи. Освен пациенти с изгаряния, лекуваме и хора с широкоплощни дефекти след пътнотранспортни произшествия или други травми, както и големи следоперативни дефекти. Отделно в клиниката се извършват всички видове реконструктивни операции след изгаряния или други хирургични интервенции, както и естетични операции в пълния обем на дейността.
Къде е границата между естетичната хирургия и тази, която е животоспасяваща или поне животосъхраняваща?
Границата е ясна. Животоспасяващата хирургия е тази, която покрива рани с големи площи и по този начин реално съхранява живота на пациента. Естетичната хирургия има за цел да подобри визията и психоемоционалния статус на човека. Начинът на работа и отношението са различни, но грижите са еднакво висококачествени, а екипите – високо квалифицирани, за да окажат адекватна и компетентна помощ и в двете направления.
Може ли един хирург да работи и в двете направления – реконструктивна и естетична хирургия?
Да, би трябвало всеки специалист по пластично-възстановителна хирургия да умее да извършва и двете дейности. Но обикновено хирурзите се ориентират към определена област, където най-добре могат да развият своите умения и амбиции. Младите колеги по-често избират естетичната хирургия, но има и такива, които се насочват към животоспасяващата и реконструктивната хирургия. Последната става все по-интересна заради тясната колаборация с травматологията и хирургията на гърдата.
Пластичната хирургия е специалност, която постоянно се развива. Какви са най-големите новости в нея?
Развитието на технологиите през последните години доведе до истински пробив. При лечението на рани и покриването на големи площи вече разполагаме с нови кожни заместители, които спасяват животи и правят възможно възстановяването на пациенти, които доскоро изглеждаха обречени. Радвам се, че те са достъпни у нас и няма нужда пострадалите да търсят помощ в чужбина.
В областта на реконструктивната хирургия напредъкът се изразява в новото поколение импланти, експандри и протези с различни характеристики, които позволяват постигането на много добри функционални и естетични резултати. Голямата част от тях се покриват и от здравноосигурителната система, което е изключително важно.
Същото важи и за естетичната хирургия, където новостите навлизат със същата скорост. Всичко това показва, че нашата специалност е в непрекъснато развитие и предлага все по-добри възможности за пациентите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: