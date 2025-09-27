Новини
Проф. д-р Мая Аргирова: Пластичната хирургия не е само естетика – тя спасява животи
Автор: Цвети Христова 14:18Коментари (0)47
©
Проф. д-р Мая Аргирова е началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“. Тя ръководи екип, който ежедневно спасява животи и помага на пациенти да възстановят както здравето си, така и самочувствието си. В интервю за екипа на Столичната лекарска колегия, цитирано от "Фокус", д-р Аргирова говори за спецификата на работата в клиниката, разликата между животоспасяващата и естетичната хирургия, новите тенденции в пластичната и реконструктивната хирургия и ролята на младите специалисти в развитието на тази динамична медицинска област.

Какви са пациентите, които попадат при вас?

Най-често в клиниката по изгаряния и пластична хирургия се лекуват пациенти с различни по площ и дълбочина изгаряния, които се трансферират от цялата страна, а понякога и от чужбина. Осигуряваме грижи за такива пациенти, като разполагаме с две отделения – за деца и за възрастни. Детското отделение е единствено в страната и няма аналог или алтернатива. Имаме и реанимационно отделение, оборудвано с най-съвременна техника за интензивни грижи. Освен пациенти с изгаряния, лекуваме и хора с широкоплощни дефекти след пътнотранспортни произшествия или други травми, както и големи следоперативни дефекти. Отделно в клиниката се извършват всички видове реконструктивни операции след изгаряния или други хирургични интервенции, както и естетични операции в пълния обем на дейността.

Къде е границата между естетичната хирургия и тази, която е животоспасяваща или поне животосъхраняваща?

Границата е ясна. Животоспасяващата хирургия е тази, която покрива рани с големи площи и по този начин реално съхранява живота на пациента. Естетичната хирургия има за цел да подобри визията и психоемоционалния статус на човека. Начинът на работа и отношението са различни, но грижите са еднакво висококачествени, а екипите – високо квалифицирани, за да окажат адекватна и компетентна помощ и в двете направления.

Може ли един хирург да работи и в двете направления – реконструктивна и естетична хирургия?

Да, би трябвало всеки специалист по пластично-възстановителна хирургия да умее да извършва и двете дейности. Но обикновено хирурзите се ориентират към определена област, където най-добре могат да развият своите умения и амбиции. Младите колеги по-често избират естетичната хирургия, но има и такива, които се насочват към животоспасяващата и реконструктивната хирургия. Последната става все по-интересна заради тясната колаборация с травматологията и хирургията на гърдата.

Пластичната хирургия е специалност, която постоянно се развива. Какви са най-големите новости в нея?

Развитието на технологиите през последните години доведе до истински пробив. При лечението на рани и покриването на големи площи вече разполагаме с нови кожни заместители, които спасяват животи и правят възможно възстановяването на пациенти, които доскоро изглеждаха обречени. Радвам се, че те са достъпни у нас и няма нужда пострадалите да търсят помощ в чужбина.

В областта на реконструктивната хирургия напредъкът се изразява в новото поколение импланти, експандри и протези с различни характеристики, които позволяват постигането на много добри функционални и естетични резултати. Голямата част от тях се покриват и от здравноосигурителната система, което е изключително важно.

Същото важи и за естетичната хирургия, където новостите навлизат със същата скорост. Всичко това показва, че нашата специалност е в непрекъснато развитие и предлага все по-добри възможности за пациентите.






